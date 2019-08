Lyft : pertes moins creusées que prévu, le titre monte

08/08/2019 | 16:37

Lyft a fait état hier soir d'une perte moins creusée que prévu au titre de son deuxième trimestre, une performance qui lui valait de progresser de plus de 2% aujourd'hui à la Bourse de New York.



La perte opérationnelle du principal concurrent d'Uber sur la période d'avril à juin s'est en effet limitée à 204 millions de dollars, contre un manque à gagner de 190,5 millions de dollars sur la période comparable de l'exercice 2018.



Son chiffre d'affaires a, lui, bondi de 72% d'une année sur l'autre pour s'établir à 867 millions de dollars, un chiffre supérieur de 8% à ce qu'attendait le consensus.



Sur la base de ces performances, le spécialiste des véhicules de transport avec chauffeur (VTC) dit désormais envisager de publier une perte opérationnelle inférieur au milliard de dollars cette année.



Sa nouvelle prévision de perte d'exploitation pour 2019 se situe ainsi entre 850 et 875 millions de dollars, contre une précédente estimation comprise entre 1,15 et 1,175 milliard de dollars.



Il n'en fallait pas plus pour convaincre les analystes de Wedbush de relever leur recommandation sur la valeur, de 'neutre' à 'surperformance'.



La firme de courtage explique que les résultats du groupe de San Francisco présentent bon nombre des indicateurs qu'elle attendait pour devenir plus positive sur le dossier.



'Nous pensons que des multiples de valorisation sont désormais justifiés sachant que Lyft exhibe une dynamique de chiffre d'affaires plus solide et un chemin plus dégagé vers la rentabilité', résume Wedbush.



