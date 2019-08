Lynas Corporation Ltd : L'usine de traitement des terres rares en balance en Malaisie

En 2012, Lynas a construit une usine dans l'Etat de Pahang en Malaisie, afin de traiter des terres rares importées d'Australie, et plus précisément du Mont Weld, l'un des plus importants gisements de terres rares au monde.A l'époque déjà, de nombreux opposants protestaient contre l'implantation de cette usine dans la région en raison des déchets radioactifs produits par la société australienne. Malgré ces problèmes de conformité environnementale et sanitaire, la compagnie minière exploite l'usine en Malaisie depuis toutes ces années et s'est placée comme l'une des seules structures dans le monde pour le traitement des terres rares, métaux indispensables à de nombreuses industries de pointe (smartphones, voitures hybrides, éolienne, etc.).Récemment, la Malaisie s'est penchée sur la question de prolonger, ou pas, la licence de Lynas en septembre. Certains s'y opposent fermement, à l'image de Fuziah Salleh, membre du parlement, qui a affirmé que la société australienne "ne devrait pas être autorisée à fonctionner et à continuer de produire des déchets radioactifs ayant des effets négatifs à long terme". De plus, le ministre malaisien de l'énergie et de l'environnement Mahathir Mohamad a déclaré que la décision – communiquée mi-août - dépendrait des efforts fournis par la société pour gérer ses déchets radioactifs. Ces propos ont, dans un premier temps, plombé les actions de Lynas (-5.6% lundi).Néanmoins, l'affaire a connu un nouveau rebondissement mardi. Les cours ont effacé les pertes de la veille en bondissant de 7.9%, après la publication d'un rapport de Reuters. Deux sources anonymes "ayant une connaissance directe de la question", ont révélé que le gouvernement malaisien envisagerait finalement de renouveler le permis d'exploitation de la société mais que la durée exacte de la prolongation pourrait être inférieure aux trois ans initialement prévus. Puis, en réponse aux réclamations sur la gestion de ses déchets, la société a déjà proposé de transférer ses détritus radioactifs vers des "mines désaffectées".Le renouvellement de la licence de Lynas Corp. est un évènement important pour le marché des terres rares, la compagnie minière australienne étant le premier producteur mondial hors Chine.Pour comprendre comment est constitué un gisement de terres rares, distinguer les terres rares lourdes des terres rares légères, déceler les différents usages et les enjeux géopolitiques de ces métaux stratégiques, cliquer ici