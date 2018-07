LYSOGENE : malmené après son point de trésorerie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lysogene abandonne 3,8% à 1,92 euro après avoir atteint son plus bas record de 1,82 euro. La biotech française, qui a perdu la moitié de sa valeur depuis le début de l'année, est pénalisée par la fonte de sa trésorerie. Dans un communiqué, le groupe spécialisé dans la thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central (SNC) a révélé que sa trésorerie se montait fin juin à 8,16 millions d'euros, contre 9,9 millions au 31 mars. Il a suffisamment de cash pour financer ses activités jusqu'en novembre 2018.Etant donné sa consommation de trésorerie, Lysogene a décidé de concentrer ses efforts sur la conclusion d'un partenariat ou d'une transaction stratégique ou l'éventuelle cession d'un ou plusieurs produits. Torreya a été mandaté par la société en qualité de conseil financier dans le cadre de ce processus.Lysogene n'a pas encore défini de calendrier pour ces potentielles transactions et communiquera plus en détail, le cas échéant, lorsqu'une telle communication sera appropriée.La biotech travaille également sur des mesures de limitation des coûts visant à réduire sa consommation de trésorerie.Dans une note publiée ce matin, Gilbert Dupont se montre moins sévère que le marché. La biotech est parvenue à réduire de 60% sa consommation de trésorerie au premier semestre 2018, observe le broker.Selon lui, la position de cash communiquée par le groupe permet d'avoir une visibilité financière moins alarmante quant au besoin de refinancement, estime le bureau d'études.Ce dernier se réserve la possibilité de réviser à la baisse son opinion actuelle si les programmes cliniques devaient être significativement décalés, ou si l'actuelle limitation de cash burn (consommation de trésorerie) traduisait un ralentissement ou la suspension des essais cliniques en cours.En attendant, Gilbert Dupont a réduit son objectif de cours sur Lysogène de 6 à 4,1 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat.