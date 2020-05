Lysogene : Kepler Cheuvreux initie la couverture de Lysogene

Regulatory News:

Lysogene (Paris:LYS) (FR0013233475 - LYS), société biopharmaceutique de phase 3 s’appuyant sur une plateforme technologique de thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central (SNC), annonce aujourd'hui que Kepler Cheuvreux, l’une des principales entreprises européennes indépendantes de services financiers spécialisée dans la recherche, l’exécution et le conseil, vient d’initier la couverture de son titre, avec une étude intitulée « Hidden gem » (uniquement disponible en anglais).

Le titre Lysogene est également suivi par Bryan Garnier.

L’analyse financière publiée le 13 mai 2020 par Kepler Cheuvreux est accessible sur le site internet www.keplercheuvreux.com rubrique « Research Public Access ».

À propos de Lysogene

Lysogene est une société biopharmaceutique spécialisée dans la thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central (SNC). La Société a acquis une compétence unique lui permettant de délivrer de manière sûre et efficace des thérapies géniques dans le SNC pour traiter des maladies de surcharge lysosomale et d’autres maladies génétiques du SNC. Lysogene mène actuellement une étude clinique de Phase 2/3 dans la MPS IIIA, en partenariat avec Sarepta Therapeutics, Inc., et une étude clinique de Phase 1/3 dans la gangliosidose à GM1 est en cours de préparation. Conformément à l’accord conclu entre Lysogene et Sarepta Therapeutics, Inc., Sarepta Therapeutics, Inc. détiendra les droits commerciaux exclusifs de LYS-SAF302 aux États-Unis et dans les marchés hors Europe, tandis que Lysogene maintiendra l’exclusivité commerciale de LYS-SAF302 en Europe. Lysogene travaille aussi avec un partenaire universitaire pour définir la stratégie de développement d’un traitement pour le syndrome de l’X Fragile, une maladie génétique liée à l’autisme. www.lysogene.com

