Lysogene : accord de licence avec Sarepta

15/10/2018 | 15:51

Lysogene et Sarepta Therapeutics annoncent la signature d'un accord de licence pour développer LYS-SAF302, une thérapie génique visant à traiter la mucopolysaccharidose de type IIIA (MPS IIIA), maladie pédiatrique neuro-dégénérative d'origine génétique rare.



Lysogene conduira l'étude pivot tandis que Sarepta, qui acquiert des droits commerciaux exclusifs aux États-Unis et en dehors de l'Europe, prendra en charge la fabrication mondiale de LYS-SAF302 et approvisionnera Lysogene sur ses marchés.



Au total, Sarepta pourrait verser à Lysogene un montant de 125 millions de dollars au titre des versements et paiements d'étapes, auquel s'ajouteront des royalties. De plus, il investit dans Lysogene pour 2,5 millions de dollars, par l'émission de 950.606 actions.



