Lysogene : réalise une augmentation de capital de 7,7 millions d'euros menée par OrbiMed, investisseur de premier plan dans la santé, et par son actionnaire et partenaire Sarepta

Lysogene (Paris:LYS)(FR0013233475 - LYS), société biopharmaceutique pionnière de phase 3 s’appuyant sur une plateforme technologique de thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central (SNC), annonce aujourd'hui la réalisation d’une augmentation de capital, avec l’émission de 2.731.251 actions nouvelles, soit 20% de son capital avant l’opération, à un prix de souscription de 2,83 euros par action, soit une décote de 5,8% par rapport au prix moyen pondéré par les volumes des 10 dernières séances de bourse. Le produit brut de l’augmentation de capital s’élève à 7.729.440,33 euros. L’augmentation de capital a été menée par la société d’investissement OrbiMed Advisors LLC (« OrbiMed ») et l’actionnaire et partenaire de la société, acteur majeur dans la thérapie génique, Sarepta Therapeutics, Inc. (« Sarepta »).

Karen Aiach, Fondatrice et Directrice Générale a déclaré : “La souscription par un investisseur de premier plan tel qu’OrbiMed et par notre partenaire Sarepta est un signal de confiance fort dans la valeur de notre plateforme de thérapie génique et dans notre capacité d’exécution. Cette levée de fonds nous permettra de financer le développement de notre programme LYS-GM101 attendu en Clinique dans les prochains mois, et de préparer le lancement commercial en Europe de notre actif le plus avancé LYS-SAF302.”

Raisons de l’émission et utilisation du produit de l’émission

Le produit brut de l’opération s’élève à 7,7 millions d’euros, qui seront utilisés pour financer la phase clinique 1-3 du LYS-GM101 dans le traitement de la gangliosidose à GM1, le lancement commercial en Europe du LYS-SAF302, et les coûts généraux de la Société. Lysogene estime que cette augmentation de capital permettra d’accroître la visibilité financière de la Société au troisième trimestre 2021.

Principales caractéristiques de l’augmentation de capital

Le Conseil d’administration de Lysogene, faisant usage de la délégation de compétence qui lui a été conférée au titre de la 16ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 26 juin 2019 (augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées en application des dispositions de l’article L. 225-138 du Code de commerce), a décidé ce jour de procéder à une augmentation de capital d’un montant de 7,7 millions d’euros, par émission de 2.731.251 actions nouvelles d’une valeur nominale de 0,30 euros chacune (les « Actions Nouvelles » ) pour un prix de souscription de 2,83 euros chacune (l'« Augmentation de Capital » ).

Le prix de souscription représente une décote de 16,3% par rapport au prix de clôture de l’action de la Société sur le marché réglementé Euronext Paris au 11 mars 2020.

A l’issue des opérations de règlement-livraison prévues le 16 mars 2020, le capital social de Lysogene s’élèvera à 4.916.253 euros divisé en 16.387.510 actions. Les Actions Nouvelles seront assimilables aux actions existantes de la Société et seront admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris sous le numéro ISIN FR0013233475.

Bryan, Garnier & Co a agi en qualité de Chef de File et Teneur de Livre de l'Opération.

Incidence de l’émission sur la répartition du capital

Les Actions Nouvelles représentent 17% du nombre d’actions en circulation après l'Augmentation de Capital. Ainsi un actionnaire détenant 1% du capital émis avant l’opération détiendra 0,83% du capital au terme de l’opération.

OrbiMed et Sarepta ont souscrit à 2.332.155 et 190.122 actions nouvelles, respectivement.

Le tableau ci-dessous précise l’évolution de la répartition du capital de la Société à la suite de l’Augmentation de Capital.

Informations accessibles au public et facteurs de risque

Conformément à l’article 211-3 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), il est rappelé que l’opération susvisée n’a pas donné lieu ni ne donnera lieu à l’établissement d’un prospectus soumis au visa de l’AMF. Des informations détaillées concernant la Société, notamment relatives à son activité, ses résultats, perspectives et les facteurs de risques correspondants figurent dans (i) le document de référence 2018 de la Société, enregistré auprès de l’AMF le 29 avril 2019 sous le numéro R. 19-016 et (ii) le rapport semestriel 2019 publié le 25 septembre 2019. Ces documents ainsi que les autres informations règlementées et l’ensemble des communiqués de presse de la Société peuvent être consultés, sur son site Internet (www.lysogene.com) et/ou sur le site de l’AMF (www.amf-france.org). L’attention du public est portée sur les facteurs de risque relatifs à la Société et à son activité, présentés au chapitre 3 de son document de référence 2018.

À propos de Lysogene

Lysogene est une société biopharmaceutique spécialisée dans la thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central (SNC). La Société a acquis une compétence unique lui permettant de délivrer de manière sûre et efficace des thérapies géniques dans le SNC pour traiter des maladies de surcharge lysosomale et d’autres maladies génétiques du SNC. Lysogene mène actuellement une étude clinique de Phase 2/3 dans la MPS IIIA, en partenariat avec Sarepta Therapeutics, Inc., et une étude clinique de Phase 1/3 dans la gangliosidose à GM1 est en cours de préparation. Conformément à l’accord conclu entre Lysogene et Sarepta Therapeutics, Inc., Sarepta Therapeutics, Inc. détiendra les droits commerciaux exclusifs de LYS-SAF302 aux États-Unis et dans les marchés hors Europe, tandis que Lysogene maintiendra l’exclusivité commerciale de LYS-SAF302 en Europe. Lysogene travaille aussi avec un partenaire universitaire pour définir la stratégie de développement d’un traitement pour le syndrome de l’X Fragile, une maladie génétique liée à l’autisme. www.lysogene.com

Déclarations prospectives de Lysogene

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives, notamment concernant la progression des essais cliniques de Phase 2/3 et les prévisions de trésorerie de la Société. Même si la Société considère que ses prévisions sont fondées sur des hypothèses raisonnables, toutes déclarations autres que des déclarations de faits historiques que pourrait contenir ce communiqué de presse relatives à des événements futurs sont sujettes (i) à des changements sans préavis, (ii) à des facteurs que la Société ne maîtrise pas, (iii) aux résultats des études cliniques, (iv) à des augmentations des coûts de production, et (v) à des réclamations potentielles sur ses produits. Ces déclarations peuvent inclure, sans que cette liste soit limitative, toutes déclarations commençant par, suivies par ou comprenant des mots ou expressions tels que « objectif », « croire », « prévoir », « viser », « avoir l’intention de », « pouvoir », « anticiper », « estimer », « planifier », « projeter », « devra », « peut avoir », « probablement », « devrait », « pourrait » et d’autres mots et expressions de même sens ou employés à la forme négative. Les déclarations prospectives sont sujettes à des risques intrinsèques et à des incertitudes hors du contrôle de la Société qui peuvent, le cas échéant, entraîner des différences notables entre les résultats, performances ou réalisations réels de la Société et ceux anticipés ou exprimés explicitement ou implicitement par lesdites déclarations prospectives. Une liste et une description de ces risques, aléas et incertitudes figurent dans les documents déposés par la société auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) au titre de ses obligations réglementaires, y compris dans le document de référence 2018 de la Société, enregistré auprès de l’AMF le 29 avril 2019 sous le numéro R. 19-016, ainsi que dans les documents et rapports qui seront publiés ultérieurement par la Société. Par ailleurs, ces déclarations prospectives ne valent qu’à la date du présent communiqué de presse. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Sauf exigence légale, la Société ne reconnaît aucune obligation de mettre à jour publiquement ces déclarations prospectives, ni d’actualiser les raisons pour lesquelles les résultats avérés pourraient varier sensiblement des résultats anticipés par les déclarations prospectives, et ce y compris dans le cas où des informations nouvelles viendraient à être disponibles. La mise à jour par la Société d’une ou plusieurs déclarations prospectives n’impliquera pas qu’elle procédera ou non à d’autres actualisations de ces déclarations prospectives ou d’autres déclarations prospectives.

