MonaSo - Database Tu n'aimes pas les effets de levier. Tu en as tout à fait le droit. Ce qui sont sur les CFDs ne disent pas ça. En SRD un levier 5 n'est pas excessif, un tracker à levier 2 non plus.

Enfin bref, c'est une affaire de goûts. On prend des risques ou on reste sage.

Ton objectif pour le CAC me semble bien haut. N'oublies pas que c'est bientôt les vacances, ensuite on passera aux élections US. Une fois ces élections passées la FED va changer radicalement de politique et va monter les taux. L'Europe va suivre ou plutôt devancer la FED. Tu sais très bien que hausse des taux = baisses des actions. Je pense que 2009 sera une année de baisse et qu'il faudra s'organiser dans ce sens. C'est vrai que le dollar montera un peu par la hausse des taux. Ce ne sera qu'éphémère car aux US il y a des déficits gigantesques. Pour moi, à long terme. le dollar est baissier. Il faudra jongler avec les parités dollar/Euro.

Cela n'est qu'un avis perso. Je comprends très bien qu'il y ait des personnes qui n'y soient pas d'accord. La discussion est ouverte! 1