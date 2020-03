Stratégie du fonds géré par LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A L'objectif de gestion du FCP est de s'exposer inversement et avec un effet de levier quotidien x2 à la hausse comme à la baisse au marché des actions italiennes en reproduisant l'indice de stratégie FTSE MIB Daily Super Short Strategy RT Gross TR (cf. section « Indicateur de Référence » ci-après), quelle que soit son évolution, en minimisant au maximum l'écart de suivi (« tracking error ») entre les performances du FCP et celles du FTSE MIB Daily Super Short Strategy RT Gross TR. L'indice de stratégie FTSE MIB Daily Super Short Strategy RT Gross TR reflète l'évolution inversée de l'indice FTSE MIB Gross Total Return (l' « Indice Parent ») avec un effet de levier x2, c'est-à-dire que la performance de l'indice de stratégie augmentera doublement sur le même jour de bourse,si l'indice parent baisse sur le même jour de bourse, et inversement. Le niveau anticipé de l'écart de suivi ex-post dans des conditions de marché normales est de 0,15%.

Performances du fonds : Lyxor FTSE MIB Dly -2x Inv XBear ETF Acc

Performances Historiques Glissantes au 09-03-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds +49.17% +65.25% +41.77% +26.26% -2.23% -36.72% -90.75% Catégorie 6.31% 1.76% 6.97% -0.22% 1.39% -9.2% -

