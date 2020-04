Stratégie du fonds géré par LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A L'objectif de gestion du FCP est de s'exposer avec un effet de levier quotidien x2 à la hausse comme à la baisse au marché des actions italiennes en reproduisant l'indice de stratégie FTSE MIB Daily Leveraged RT Net-of-Tax (Lux) TR (cf. section « Indicateur de Référence » ci-après), quelle que soit son évolution, en minimisant au maximum l'écart de suivi (« tracking error ») entre les performances du FCP et celles du FTSE MIB Daily Leveraged RT Net-of-Tax (Lux) TR. L'indice de stratégie FTSE MIB Daily Leveraged RT Net-of-Tax (Lux) TR reflète l'évolution de l'indice FTSE MIB Net Total Return (l' « Indice Parent ») avec un effet de levier x2 quotidien, c'est-à-dire que si l'indice sous-jacent croît de 2% sur une même journée, l'indice avec effet de levier croît de 4%, minorés des coûts d'emprunt sur la même journée, et inversement. Le niveau anticipé de l'écart de suivi ex-post dans des conditions de marché normales est de 0,18%.

Performances du fonds : Lyxor FTSE MIB Dly 2x Lvrgd ETF Dist A/I

Performances Historiques Glissantes au 17-04-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds -52.19% +21.89% -54.62% -47.33% -43.23% -27.14% -81.58% Catégorie 6.31% 1.76% 6.97% -0.22% 1.39% -9.2% -

