Forums > Forum Lyxor MSCI Greece UCITS ET

Fil d'actualité Discussions Lyxor MSCI Greece UCITS ET Modifier la valeur Nouvelle discussion sur RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre discussion a été ajoutée Une erreur est survenue Les plus bas seraient-ils atteint ?? Quel est votre avis ?



crisdak et trypot zara000 BjornBorg1 3 autres membres participent à cette discussion trypot - Après consultation de mon Calor Je me suis connecté a mon brocker spatiotemporel



Qui me conseil d'ouvrir les yeux et de jetter un oeil au graph, donc monsieur Trypot que voyez vous ...



Bein ça baisse ....



Faut il vendre pour autant ?



Bein ca baisse mais le timing est mauvais attendre que ca remonte un peu avant que cela ne rebaisse.................



Alors faut il acheter ?



Bein ca baisse..... zara000 -



mon avis ? tiens je ne connaissais pas cet ETFmon avis ? https://www.zonebourse.com/concours/actualites/?type=3 &id=8 crisdak - a 3,34 on touche la borne du long canal baissier. Vaut le coup d' essayer a mon avis. Allez, j' ai une épaule d' agneau a piquer... crisdak - pas mécontente d' être venue la dessus. 1er objectif, la ligne rouge... crisdak - position soldée objectif initial 3.90 mais j' ai peur des volumes d' échanges qui ne permettent pas parfois de sortir dans les meilleures conditions... BjornBorg1 - Crisdak is the best!! Encore une fois la meilleure. Voir les 6 réponses précédentes crisdak - Papademos c pas papanoel comme ts les banksters, m enfin vaut peut être le coup de revenir la dessus, non???





Publier Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre message a été ajouté Une erreur est survenue Voir la suite Les plus bas seraient-ils atteint ?? 7 Voir la suite

Graphique LYXOR MSCI GREECE UCITS ET Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Membres actifs sur Lyxor MSCI Greece UCITS ET acrouan 83

stock-pick 28

0PHENIX0 10

zombie 18

ocerg2 3