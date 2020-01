Forums > Forum Lyxor World Water UCITS ET

un beau cadeau de noel a ce prix là d'ici quelques années cela aura bien doublé?

BelgInvest et faber ventfou trypot melody 4 autres membres participent à cette discussion faber - c est exactement ce que me disait mon banquier fin 2007 en voulant de vendre des sicav actions.

le TLT par les temps qui courent, a part le lingot ??????? ventfou - Mais elle correspond à quoi cette valeur ? C'est quoi en fait ? un regroupement d'actions ayant trait à l'eau ?Ou une sicav ?

C'est des sources d'eau pure ?



Allons fab dis nous tout faber - C est un trackeur eau et ecologie Composition du tracker



Ce tracker réplique l’évolution de l’indice World Water Index, composé des vingt plus grosses sociétés du secteur. Les valeurs composant ce produit sont, par ordre d’importance dans le panier, Velio Environnement, Geberit, United Utilities Group, Severn Trent, Kurita Water Industries, Pentair, Aqua America, Pennon Group, Nalco Holding, Companhia de Saneamento, Tetra Tech, Northumbrian Water Group, Woongjin Coway et Dionex.



Toutes ces entreprises réalisent leur chiffre d’affaire dans les domaines suivants :



- La distribution de l’eau (exploitation des réseaux de distribution hydraulique)

- Les infrastructures (production de matériel comme les canalisations, les pompes, les compteurs, etc)

- Le traitement de l’eau (équipement de désinfection, filtrage, désalinisation de l’eau, etc)

Investissement écologique



Investir dans l’eau n’est pas du tout dénué de sens. Les infrastructures actuelles de traitement de l’eau sont de plus en plus vieillissantes de par le monde et devront finir par être remplacées petit à petit. De plus, la demande mondiale en eau est de plus en plus forte et, de ce fait, les entreprises actives dans ce secteur devront s’accroître.



En outre, la désalinisation d’eau de mer est de plus en plus performante et nécessaire. Des pays comme la Chine tirent un gros pourcentage de leur eau potable à partir de l’eau de mer.



Last but not least, le tracker a détaché en 2008 un dividende de 0,42 euros brut par titre.



A un cours actuel tournant autour des 13 euros, le tracker World Water de Lyxor est un très bon investissement, surtout pour l’investisseur long terme. Le secteur de l’eau est très prometteur et investir dans l’écologie est dans l’air du temps. Nous visons un retour à au moins 20 euros dans les 24 mois. 1 trypot - Salut a tous et le GAZ Naturel vous en pensez quoi ?



https://www.zonebourse.com/ETFS-NATURAL-GAS-193161/



Vous en pensez quoi ?



Sur le sujet une belle analyse de roque sur Pro-AT



http://www.pro-at.com/analyse-bourse/technique-1-9437.html







A+ Il est bien bas actuellementVous en pensez quoi ?Sur le sujet une belle analyse de roque sur Pro-AThttp://www.pro-at.com/analyse-bourse/technique-1-9437.htmlA+ melody - Salut Trypot,



J'ai pris un peu de NGASP, le cours est au plus bas, sur du LT, je pense que ça peut le faire. ventfou - faber je te félicite Bonne journée trypot - Salut melody Ok en theorie le risque est minimum a ce prix dans la logique investisseur sans levier



Par contre tu es une demoiselle bien pressée :-) tu lui laisse même pas le temps de former sont W de retournement.



A+



Bonne soirée melody - Bah oui, Trypot, suis tt le temps pressée, c'est un handycap assurément en bourse mais d'un autre côté, je prends un minimum de risques.



Bonne soirée également. :-) Voir les 8 réponses précédentes BelgInvest - je vais suivre un peu ca !! j'avais un peu perdu de vue mais depuis le post de novembre à 13.4 elle à pris un euro !





Voir la suite un beau cadeau de noel 9 Voir la suite

