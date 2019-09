M&C Saatchi Plc : le bénéfice annuel sera inférieur de 5 à 10% aux objectifs

Les actions de M&C ont atteint leur plus bas niveau en sept ans mardi et se négociaient en baisse de 8% à 154 GBp en matinée. La société a indiqué qu'elle avait engagé PwC pour effectuer un examen comptable indépendant après un examen interne sur des entités au Royaume-Uni. La société s'attend à ce que l'audit entraîne un retraitement de ses résultats 2018.

L'examen devrait être terminé d'ici novembre. M&C a indiqué que des problèmes comptables spécifiques ont trait, entre autres, à la surévaluation des produits à recevoir et des créances irrécouvrables M&C Saatchi - fondée par les frères Maurice et Charles Saatchi en 1995 après leur éviction de Saatchi & Saatchi - compte Royal Dutch Shell, Unilever, Christie's New York et la Premier League parmi ses clients.

La société a fait état en parallèle d'une hausse de 87,7% de son bénéfice avant impôts, qui s'est établi à 9,4 M£ pour le semestre clos le 30 juin, grâce au produit de la cession des 24,9% restants de sa participation dans Walker Media. Les résultats du premier semestre 2018 ont été retraités pour refléter les inexactitudes déjà identifiées.