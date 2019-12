M&C Saatchi plc : mise en garde sur les bénéfices annuels

La société, qui a entamé l'examen comptable de plusieurs de ses filiales britanniques en août, a déclaré qu'un audit indépendant avait permis d'identifier d'autres ajustements à apporter à ses états financiers, pour un total de £11,6 millions. En réaction, les actions ont chuté de 35 % et la société s'attend à ce que son bénéfice avant impôts diminue d'environ un quart (par rapport aux £32,2 millions déclarés en 2018).

L'entreprise, fondée par les frères Maurice et Charles Saatchi en 1995 compte Royal Dutch Shell, Unilever, Christie's New York et la le championnat anglais (Premier League) parmi ses clients. M&C a indiqué que certains problèmes comptables étaient liés à la surévaluation des produits à recevoir et des créances irrécouvrables.