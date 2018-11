M2i : Forte dynamique au T3 2018 avec une croissance de +15,1% - Obtention de la certification Expertise Blockchain

Forte dynamique au 3eme trimestre 2018 avec une croissance de + 15,1%

Obtention de la certification Expertise Blockchain

T3 2017 T3 2018 Variation 9 mois 2017 9 mois 2018 Variation Chiffre d'affaires 7,50 8,63 +15,1% 26,07 28,73 +10,1%

(Données consolidées en M€ non auditées)

Acteur de référence en France de la formation IT, Digital et Management avec plus de 2 300 cursus pédagogiques proposés sous toutes les modalités éducatives modernes (classe virtuelle, classe à distance, de COOC, présentiel), le groupe M2i a confirmé une nouvelle fois sa dynamique de croissance avec des ventes qui atteignent 8,63 M€ au 3ème trimestre 2018, en progression organique de +15,1%.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe M2i a ainsi enregistré un chiffre d'affaires de 28,73 M€ en croissance de +10,1%, porté par toutes les régions où le groupe est présent et par tous ses pôles d'activités (Informatique, Bureautique, Multimédia, Management).

Dans un domaine particulièrement porteur et nécessitant une très forte expertise technologique, le groupe M2i vient d'obtenir, en partenariat avec la société Blockchain Partner, l'enregistrement de sa certification Expertise Blockchain auprès de la CNCP (Commission Nationale de Certification Professionnelle).

La « blockchain » est une technologie de stockage et de transmission d'informations, transparente et sécurisée, fonctionnant sans organe central de contrôle. Au-delà de l'aspect technologique, la blockchain est un outil de transformation des métiers qui pourrait changer en profondeur notre société et son économie. Le parcours Blockchain de M2i va permettre de répondre aux besoins des entreprises qui vont vouloir faire appel à des experts certifiés dans ce domaine stratégique.

Pour Alexandre Stachtchenko, Directeur Général et cofondateur de Blockchain Partner qui compte notamment comme clients la Banque de France, Aéroports de Paris, Malakoff Mederic ou encore la SNCF : "le savoir-faire pédagogique de M2i associé à notre expertise stratégique et technique de la blockchain a permis d'obtenir cette certification inédite. Le parcours de formation proposé, modulable et flexible, répond à l'ensemble des besoins de formation liés à cette technologie : compréhension de leurs usages, opportunités et enjeux pour les entreprises ; assimilation des méthodes pour expérimenter la blockchain en pratique ; apprentissage des outils de développement pour construire soi-même des solutions blockchain abouties. Ainsi, ce parcours va notamment permettre de répondre au déficit grandissant d'ingénieurs qualifiés et certifiés dans ce domaine. "

Perspectives

Le groupe M2i anticipe pour la fin de son exercice la poursuite de sa très belle dynamique.

A Propos de M2i

Acteur de référence des formations IT, Digital et Management avec plus de 2 300 programmes de formation proposés en présentiel, e-Learning, blended-Learning, classe virtuelle et COOC, M2i met à la disposition de ses 4 000 clients ses propres parcours certifiants et diplômants ainsi que le plus grand réseau d'agences avec 35 centres répartis sur toute la France.

Le groupe a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 39,9M€.

M2i est coté sur Euronext Growth (FR0013270626 ALMII).

Nombre d'actions : 4.946.480

Contact Groupe M2i : Cristina Mauriz - Email - actionnaires@m2iformation.fr

