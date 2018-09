M2i : M2i - Résultat semestriel 2018 supérieur aux attentes

RESULTAT SEMESTRIEL 2018 SUPERIEUR AUX ATTENTES

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT : +21,3%

RESULTAT OPERATIONNEL : +294,3%

PROJETS D'ACQUISITION A L'ETUDE

Données auditées en M€ S1 2017 S1 2018 Variation Chiffre d'affaires 18,57 20,08 8,1% Résultat Opérationnel Courant 0,92 1,12 21,3% Résultat Opérationnel 0,31 1,22 294,3% Résultat Financier -0,06 -0,03 Ns Résultat avant impôt 0,25 1,19 380,2% Résultat net 0,23 0,94 310,3%

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2018 EN CROISSANCE DE 8,1%

Coté sur Euronext Growth et acteur de référence en France de la formation IT, Digital et Management avec plus de 2300 cursus pédagogiques proposés sous toutes les modalités éducatives modernes (classe virtuelle, classe à distance, COOC, présentiel), le groupe M2i a réalisé au 1er semestre 2018, un chiffre d'affaires de 20,08 M€, en croissance organique de +8,1%. Cette performance, réalisée sur tous les métiers et dans toutes les régions où est présent le groupe à travers ses 35 agences détenues en propre, traduit une nouvelle progression de sa part de marché.

ACCELERATION DE LA PROGRESSION DE TOUS SES RATIOS DE RENTABILITE

La croissance réalisée sur le 1er semestre de l'année 2018 s'est une nouvelle fois accompagnée d'une forte amélioration de sa rentabilité avec un Résultat Opérationnel Courant et un Résultat Opérationnel qui progressent respectivement de 21,3% et 294,3% pour atteindre 1,12 M€ et 1,22M€.

Après prise en compte d'une charge financière sur la période en baisse de -0,06 M€ à -0,03 M€, le résultat courant avant impôts ressort à 1,19M€, en hausse de +380,2%.

Le résultat net, qui intègre désormais un IS à taux plein en raison de la fin en 2017 des déficits reportables, atteint 0,94 M€ en croissance de +310,3%.



PERSPECTIVES

Le groupe M2i anticipe au cours des prochains trimestres une nouvelle progression organique significative de son activité et de ses résultats. Par ailleurs, le groupe travaille sur des projets d'acquisition qui s'ils se concrétisaient seraient créateurs de valeur pour les clients et actionnaires du groupe.

A propos de M2i

Acteur de référence des formations IT, Digital et Management avec plus de 2 300 programmes de formation proposés en présentiel, e-Learning, blended-Learning, classe virtuelle et COOC, M2i met à la disposition de ses 4 000 clients ses propres parcours certifiants et diplômants ainsi que le plus grand réseau d'agences avec 35 centres répartis sur toute la France.

Le groupe a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 39,9M€.

M2i est coté sur Euronext Growth (FR0013270626 ALMII).

Nombre d'actions : 4.946.480

