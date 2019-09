M2i : M2i - SUSPENSION PROVISOIRE DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONFIE A LOUIS CAPITAL MARKETS

SUSPENSION PROVISOIRE DU CONTRAT DE LIQUIDITE

CONFIE A LOUIS CAPITAL MARKETS



Le Groupe M2i (FR0013270626, ALMII), acteur de référence en France de la formation IT, Digital et Management avec plus de 2 400 cursus pédagogiques proposés sous toutes les modalités éducatives modernes (classe virtuelle, classe à distance, de COOC, présentiel) suspend l'exécution du contrat de liquidité confié à Louis Capital Markets à compter du 19 septembre 2019 au soir.



Cette suspension intervient dans le contexte d'un projet de renforcement capitalistique entre Prologue, O2i et M2i intégrant une offre publique d'échange de Prologue sur M2i et dont les principales caractéristiques ont été communiquées le 11 septembre dernier sur le site de M2i.

Le contrat suspendu reprendra dès la clôture de l'offre publique d'échange.



Il est rappelé que, lors du dernier rapport semestriel du contrat de liquidité au 17/09/2019, les moyens alloués au compte de liquidité étaient de :



- 29 136 titres ; et

- 65 642,50 €.

PROCHAINE PUBLICATION

Les résultats du 1er semestre 2019, au plus tard le 30 septembre 2019.

A propos de M2i

Acteur de référence des formations IT, Digital et Management avec plus de 2 400 programmes de formation proposés en présentiel, e-Learning, blended-learning, classe virtuelle et COOC, M2i met à la disposition de ses 4 200 clients ses propres parcours certifiants et diplômants ainsi que le plus grand réseau d'agences avec 35 centres répartis sur toute la France.

Le groupe a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 45,55 M€.

M2i est coté sur Euronext Growth (FR0013270626 ALMII).

Nombre d'actions : 4.946.480

Publication, le 19 septembre 2019

Contact Groupe M2i : Cristina Mauriz - Email - actionnaires@m2iformation.fr

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60198-m2i-suspension-provisoire-du-contrat-de-liquidite-confie-a-louis-capital-markets.pdf Informations privilégiées :- Autres communiqués

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews