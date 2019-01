M2i : prise de participation dans Dev'up

11/01/2019 | 08:18

M2i annonce avoir pris une participation à hauteur de 34% dans la société de conseil et de formation en cybersécurité Dev'up, opération stratégique qui lui permet de renforcer son offre dans un domaine porteur de la formation IT.



Spécialisée dans l'audit des systèmes d'information, la sûreté des applications, le test d'intrusion et la réponse à incident, Dev'up a développé ses propres cursus de formation de haut niveau. Elle est aussi un membre actif du club EBIOS.



De création récente et réalisant d'ores et déjà un chiffre d'affaires de 0,3 million d'euros, Dev'up est une entreprise bénéficiaire s'inscrivant dans une dynamique de très forte croissance et qui ambitionne d'atteindre plus d'un million d'euros d'ici deux ans.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.