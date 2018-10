M2i : prise de participation dans Ecsplicite

15/10/2018 | 09:12

M2i annonce avoir pris une participation à hauteur de 34% par augmentation de capital de 0,5 million d'euros dans la société de formation en langues Ecsplicite, opération stratégique qui lui permet d'élargir et de compléter son offre.



'Ecsplicite présente un long historique de croissance et de résultats bénéficiaires', précise-t-il. Avec un chiffre d'affaires de 2,3 millions d'euros, elle disposait au 31 décembre 2017 d'une trésorerie nette de 0,85 million d'euros.



La société compte parmi ses clients essentiellement des grands comptes et compte 80 collaborateurs dont 60 formateurs répartis dans le monde entier qui suivent, chaque année, la montée en compétence en langues de plus de 8000 apprenants.



