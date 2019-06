Sony: L'activiste Third Point appelle à une scission des activités

Données financières (JPY) CA 2020 134 Mrd EBIT 2020 - Résultat net 2020 23 463 M Trésorerie 2020 43 310 M Rendement 2020 0,38% PER 2020 55,42 PER 2021 47,13 VE / CA 2020 9,88x VE / CA 2021 8,41x Capitalisation 1 369 Mrd Graphique M3 INC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique M3 INC Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 16 Objectif de cours Moyen 2 198 JPY Ecart / Objectif Moyen 8,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Itaru Tanimura President & Representative Director Kenichiro Yoshida Outside Director Akiko Suzuki Outside Director Takahiro Tsuji Director Akihiko Tomaru Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) M3 INC 43.52% 12 632 ALPHABET 3.27% 720 265 FACEBOOK 35.38% 468 564 TENCENT HOLDINGS LTD 6.16% 404 984 ALIBABA GROUP HOLDING 16.97% 388 386 VISA 28.35% 346 602