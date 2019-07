Au-delà des lignes 2019 : 5 lauréats déjà récompensés !

Extraits de leurs prisons pour l'occasion, accompagnés par leurs surveillants et/ou leurs enseignants, cinq des vingt lauréats 2019 ont été mis à l'honneur lors de cette cérémonie.

Sous l'impulsion de la Direction interrégionale, de l'établissement, de la direction du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et du centre scolaire, la cérémonie a réuni près de 80 invités dans le gymnase de l'établissement : lauréats, participants au concours au sein du Centre pénitentiaire, enseignants ayant participé avec leurs élèves, personnels du surveillance et d'insertion et de probation…

Plusieurs membres du jury Au-delà des lignes étaient également présents : Amin MBarki (Chef de bureau des politiques sociales, d'insertion et d'accès aux droits des PPSMJ, Ministère de la Justice), Barbara Constantine (Autrice), Eric Nédélec (directeur adjoint de l'Anlci), Plana Radenovic (Journaliste de Journal du dimanche), Nathalie Renoux (Journaliste M6 et marraine de la Fondation M6), Rachid Santaki (Auteur), Pascal Vion (Directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon)…