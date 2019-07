Au-delà des lignes : découvrez les 20 lauréats 2019 !

En ouverture de la cérémonie, Stéphane Bredin, Directeur de l'Administration Pénitentiaire s'est félicité de l'ampleur du concours cette année, avec plus de 450 personnes détenues participantes dans 53 établissements. Un important changement d'échelle (pour mémoire l'édition 2018 avait réuni 26 établissements et 207 participants) rendu possible grâce à l'efficacité du travail partenarial mise en œuvre entre la Fondation M6, l'Administration Pénitentiaire et l'Education nationale a tenu à souligner Eric d'Hotelans, Président de la Fondation du Groupe M6. Juliette Da Costa Moreira, Adjoint au chef de bureau de l'école inclusive (Education nationale) a rappelé que la lutte contre l'illettrisme est une priorité pour les enseignants, et tout particulièrement dans le milieu carcéral, où l'acquisition de l'écrit est un élément essentiel dans le parcours d'insertion. Madeleine Mathieu, Directrice de la Protection judiciaire de la jeunesse (6% des participants au concours étaient mineurs) a quant à elle loué cette initiative et la puissance des textes des participants : « ils ont forcé l'admiration de tous, en démontrant par leur texte leur capacité à aller à leur propre rencontre et à s'ouvrir vers un avenir positif ».

Chacun des lauréats présents - Bashkim, Antony, Bouchra - sont tour à tour montés sur scène accompagnés de leur enseignant et d'un membre du jury, afin de recevoir leur prix, des bons d'achats pour des enseignes culturelles, qui leur permettront de poursuivre leur plongée dans le monde de la lecture et l'écriture.

Les lauréats qui n'ont pu se déplacer sur l'une des cérémonies seront distingués et récompensés au sein même de leurs établissements. Ils ont toutefois été mis à l'honneur : leurs prix ont été remis à leurs enseignants et leurs textes mis en voix par Ménélik (membre du jury) et des collaborateurs de l'Administration Pénitentiaire et du Groupe M6, accompagnés de deux musiciennes de l'Orchestre de Chambre de Paris.