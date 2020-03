Covid-19 : M6 subit le gel des campagnes publicitaires et s'interroge sur son dividende

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe audiovisuel M6 a annoncé mardi avoir mis en place un plan de continuité d'activité, alors que le gel des campagnes publicitaires entraîné par la pandémie de coronavirus devrait avoir un impact important sur son chiffre d'affaires.

"Le groupe a subi, comme les groupes médias européens, de nombreux reports et annulations de campagnes publicitaires en télévision, radio et sur le digital. Ces reports et annulations auront un impact significatif sur le chiffre d'affaires, notamment au deuxième trimestre", a indiqué M6 dans un communiqué.

Dans ce contexte, "le groupe se prononcera dans les prochaines semaines sur la question du dividende au titre de l'exercice 2019", a ajouté M6.

Peu endettée, l'entreprise a toutefois pris les mesures nécessaires pour alléger ses coûts, notamment ceux de sa grille de télédiffusion.

M6 s'engage à fournir des informations actualisées sur les perspectives publicitaires et son plan d'économies lors de la publication de ses résultats du premier trimestre, le 28 avril.

