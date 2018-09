FDJ : M6 et Stéphane Courbit en lice seraient en lice

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Alors que l'Etat va bientôt céder 45% du capital de la Française Des Jeux (FDJ), des noms commencent à circuler : M6 et Stéphane Courbit seraient d'après BFM Business intéressés par le dossier en cours.La privatisation de la FDJ arrive à l'Assemblé Nationale dans le cadre de la loi Pacte. L'état céderait 40 à 45% du capital de la FDJ, dont entre 4 et 5% aux salariés.La chaine M6 aurait pris connaissance du dossier. L'idée serait de "monétiser cet investissement avec de l'espace publicitaire ou de créer des petites émissions autour des jeux " explique un bon connaisseur de M6 cité par BFM Business, qui ajoute par la suite que Nicolas de Tavernes, son président, n'aurait pas totalement été séduit par le dossier.Un autre nom circule, celui de Stéphane Courbit, le propriétaire des jeux en ligne Betclic. Il aurait, selon BFM Business, multiplié les contacts auprès des différents acteurs du dossier ces derniers mois.Au delà de la privatisation, Stéphane Courbit " souhaiterait apporter Betclic à la FDJ en échange d'une part importante au capital " explique un proche de l'homme d'affaires. D'après BFM Business, Betclic serait alors valorisé entre 400 et 500 millions d'euros, ce qui pourrait peser environ 15% de l'entreprise.