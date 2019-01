Fondation pour l'écriture : objectif, plaisir d'écrire !

Une mobilisation nationale en faveur de l'action artistique et culturelle

La création de la Fondation pour l'écriture s'inscrit dans la mobilisation nationale en faveur de l'action artistique et culturelle initiée en juillet 2018 par les ministères de la Culture et de l'Education nationale et mise en oeuvre par le Labo des histoires, association nationale de promotion de l'écriture à destination du jeune public.

Développer le plaisir d'écrire

La Fondation pour l'écriture est établie pour une durée de trois ans et a pour but d'encourager les actions qui permettent de développer le plaisir d'écrire, notamment auprès de publics qui en sont les plus éloignés tels les jeunes scolarisés en éducation prioritaire, jeunes en situation d'illettrisme ou de grande difficulté avec l'écrit, jeunes en hospitalisation moyenne et longue durée, jeunes relevant de l'aide sociale à l'enfance, jeunes sous main de justice, jeunes migrants…

Dans un premier temps, elle consacrera ses moyens à soutenir le développement du Labo des histoires qui ambitionne, d'ici à 2022, de se développer sur l'ensemble du territoire français.