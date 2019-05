Groupe M6 : Régis Ravanas succède à Christopher Baldelli à la tête de RTL

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de médias M6 a annoncé vendredi une série de nominations au sein de ses radios et chaînes de télévision, qui vise à "adapter son organisation aux enjeux de transformation à l'oeuvre dans les métiers de l'audiovisuel", selon un communiqué.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Régis Ravanas, 55 ans, va rejoindre le Groupe M6 en qualité de directeur général des activités audio du Groupe M6 (radios, musique et podcast). Il sera membre du comité exécutif du groupe. [nldr: le pôle radios de M6 comprend RTL, Fun Radio et RTL2]

-Dans le cadre de cette réorganisation, Christopher Baldelli, vice-président du directoire en charge de la Radio et de l'Information (hors magazines), quitte le Groupe M6.

-Guillaume Charles, 43 ans, est nommé directeur général des programmes de la chaîne M6, à compter du 1er juillet prochain.

-Frédéric de Vincelles, 50 ans, est nommé directeur général des programmes en charge des plateformes digitales ainsi que du sport, à compter du 1er juillet prochain.

-Philippe Bony, 56 ans, est nommé à la tête du pôle des chaînes thématiques et du pôle des chaînes jeunesses du Groupe M6 : Paris Première, Téva et M6 Music, auxquelles viendront s'ajouter les chaînes TV de Lagardère une fois l'acquisition validée et les conditions suspensives levées

-Matthieu Bienvenu, 31 ans, actuellement chargé de mission à la direction générale, est nommé directeur de la communication du Groupe M6 à compter du 1er juillet prochain, en remplacement d'Emilie Pietrini qui quittera le groupe. Il sera membre du comité exécutif du Groupe M6.

