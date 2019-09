Groupe M6 : s'engage contre la maladie d'Alzheimer

18/09/2019 | 11:29

Le 21 septembre 2019, Le Groupe M6 annonce ce jour avoir décidé de soutenir la Fondation pour la Recherche Médicale pour faire progresser la recherche et trouver un jour un traitement efficace pour lutter contre la maladie d'Alzheimer.



Ainsi, le 21 septembre, les différentes chaînes du groupe re-diffuseront symboliquement un souvenir inscrit dans la mémoire des téléspectateurs, et plus précisément leur jingle publicitaire historique.



'De plus, des présentateurs et journalistes expliqueront l'importance de soutenir la recherche et les raisons de ce changement de jingle publicitaire. Le but est de faire prendre conscience aux français épargnés par la maladie, de la chance qu'ils ont de pouvoir encore se souvenir', explique M6.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.