"Incroyable talent" revient mardi sur M6 avec Donel Jack'sman

NEUILLY-SUR-SEINE (awp/afp) - "La France a un incroyable talent" revient mardi avec l'humoriste Donel Jack'sman aux commandes de la deuxième partie de l'émission.

Au programme de la 14e saison de cette émission qui a révélé Jean-Baptiste Guégan ou Laura Laune: des danseurs acrobates, des chanteuses, des magiciens, une jeune ventriloque mais aussi un humoriste bègue, des cracheurs d'eau et des musiciens sur ventre.

"Il n'y a pas d'autre émission avec une telle diversité, on sent un peu l'esprit du temps dans cette émission", a souligné le magicien Eric Antoine, membre d'un jury qui n'a pas bougé avec Hélène Segara, Sugar Sammy et Marianne James autour du buzzer et de David Ginola.

Eric Antoine a proposé son camarade Donel Jack'sman à la présentation de "Ca continue", l'émission qui prolonge le show jusqu'à minuit. M6 lui a laissé "carte blanche" pour son humour cassant mais de façon "cadrée", vu le public très familial de l'émission.

Cette production internationale du géant Fremantle a une importance stratégique pour M6: avec près de 3,7 millions de téléspectateurs en moyenne sur la 12e saison, c'est la deuxième émission la plus suivie de la chaîne après "L'amour est dans le pré". Une nouvelle version de l'émission avec ses "champions" est en cours de production.

"Incroyable talent" va aussi lancer un "défi" aux téléspectateurs sur le réseau social Tik tok pour repérer ses prochains candidats.

tsz/ial/or