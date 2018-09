Le Groupe M6 investit dans les influenceurs sur les réseaux sociaux

Paris (awp/afp) - M6 Publicité, régie publicitaire du Groupe M6, a annoncé mercredi la prise d'une participation majoritaire au capital de Ctzar, société française spécialisée dans le marketing d'influence.

Pan de la communication numérique devenu incontournable, le marketing d'influence s'appuie sur une flotte d'"ambassadeurs" véhiculant l'image de leur marque sur les réseaux sociaux.

Avec cette acquisition, M6 Publicité est en mesure de proposer à ses clients une offre publicitaire "renforcée" et étendue à plusieurs canaux, a précisé le groupe dans un communiqué.

L'agence d'influenceurs cumule 15.000 ambassadeurs de marques à travers le monde dans son réseau nommé Sociaddict et possède une plateforme technologique d'analyse et de pilotage de ses campagnes.

"L'influence occupe désormais une place croissante et stratégique dans les investissements des annonceurs. Elle leur permet de toucher des audiences fortement engagées et de générer des contenus pour nourrir leurs plateformes sociales et e-commerce", explique dans un communiqué Thomas Silve, fondateur et directeur général de Ctzar.

Créé en 2008 par Thomas Silve et Camille Olivier, Ctzar conçoit des campagnes de promotion dans plus de 50 pays pour des marques dans les secteurs de la mode, du vin, de la high-tech ou encore dans l'automobile.

afp/al