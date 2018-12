M6 : Golden Network lance un média 100% Instagram

12/12/2018 | 14:35

Golden Network, le média digital appartenant au Groupe M6, annonce ce jour le lancement de WondHer, un média '100% Instagram dédié à l'empowerment féminin'.



'WondHer s'inscrit dans la volonté de créer des projets à fort impact, la conviction que la société civile détient une force absolue pour faire bouger les lignes, et l'envie de mettre en valeur des citoyennes et citoyens engagés dans la construction d'un monde plus paritaire et plus juste', précise Axelle Tessandier, qui prend la tête de WondHer.



Ce média produira un contenu décliné en vidéos, sondages, formats longs et discussions en direct autour d'une ligne éditoriale 'tournée vers l'inspiration, l'interaction et le décryptage'.





