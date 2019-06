M6 Metropole Television : 16ème édition du concours Graine de Boss

Le Groupe M6, partenaire du Prix, félicite les lauréats de la 6ème édition

Sibyle Veil, Présidente-directrice générale de Radio France, Camille Chaffanjon, Présidente du fonds de dotation Philippe Chaffanjon et Florence Aubenas, Présidente du jury, remettent aujourd'hui à la Maison de la radio le Prix Philippe Chaffanjon 2019 aux lauréats français et haïtien désignés par le jury. Depuis 6 ans, ce prix récompense des reportages audacieux et singuliers, publiés sur des sites de presse. Il comporte une catégorie française et une catégorie haïtienne, pays dans lequel Philippe Chaffanjon s'était particulièrement impliqué.

« Cette année, les candidats nous ont entrainés sur des territoires familiers et pourtant inexplorés, comme la pêche en France ou les gangs en Haïti. Le Prix Philippe Chaffanjon atteint pour sa sixième édition son objectif particulier : primer des reportages étonnants à la fois par l'information qu'ils apportent et l'originalité de leur écriture », explique Florence Aubenas, présidente du Jury.