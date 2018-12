M6 Metropole Television : 7ème édition des SMA Awards

Organisés depuis 2012 par NPA Conseil, les SMA Awards récompensent les productions numériques les plus abouties et les services digitaux les plus performants. Ils s'attachent ainsi à souligner et valoriser la transformation profonde de l'expérience audiovisuelle. La cérémonie de remise des Prix de la 7ème édition avait lieu le mardi 11 février. Le Groupe M6 reçoit 4 récompenses :

Meilleure chaîne de marque : stratégie de communication sur les réseaux sociaux (M6)

stratégie de communication sur les réseaux sociaux (M6) Meilleure extension digitale d'un programme TV hors prime : Manon + Julien « Bébé Fraté » (M6 WEB)

: Manon + Julien « Bébé Fraté » (M6 WEB) Meilleure création de fiction ou d'humour 100% digitale : Golden Stories (GOLDEN NETWORK)

: Golden Stories (GOLDEN NETWORK) Prix Spécial « Grande Cause » : Campagne contre le harcèlement par Rose Carpet (GOLDEN NETWORK)

Composition du jury : Philippe Bailly (NPA Conseil) ; Guilhem Caumel (Orange) ; Isabelle Feldman (Audiens) ; Thomas Jamet (IPG Mediabrands / Udecam) ; Charles Juster (Médiamétrie) ; Thierry Masclot (Prisma Media) ; Caroline Salle (Le Figaro) ; Isabelle Vignon (SNPTV) ; Joel Wirtsztel (Satellifax)