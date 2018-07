M6 Metropole Television : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

M6 a enregistré une forte progression de ses profits au premier semestre, le bénéfice net augmentant de 15,1% à 79,5 millions et le résultat opérationnel courant (Ebita) progressant de 9,1% à 129,4 millions d’euros. " Les accords de distribution signés en début d'année, qui sécurisent la diffusion des chaînes payantes en l'associant avec la rémunération des chaînes gratuites et leurs services associés, ont un impact significatif sur l'Ebita du 1er semestre ", a commenté le groupe de médias.Les comptes ont aussi bénéficié de l'intégration depuis le 1er octobre dernier de l'activité Radio, rachetée à sa maison-mère RTL. Elle a généré 77,8 millions de revenus pour un Ebita de 10,4 millions d'euros.Le chiffre d'affaires consolidé du groupe a atteint 738 millions d'euros, en hausse de 11,4% grâce à une progression de 18,4% des revenus publicitaires. Ceux des chaînes gratuites ont progressé de 0,9% à 417,7 millions d'euros et des chaînes cab-sat et autres médias, de 248% à 109,4 millions d'euros.