M6 Metropole Television : A suivre aujourd'hui

Le groupe M6 est entré en négociations exclusives avec le fonds d’investissements GACP, basé aux Etats-Unis, en vue de la cession de 100% du pôle FC Girondins de Bordeaux. Dans un contexte d’augmentations des budgets de plusieurs clubs de Ligue 1, le groupe M6 considère que « la cession du FC Girondins de Bordeaux à GACP, qui propose un projet sportif ambitieux et une stratégie d’investissement sur le long terme, constituerait la meilleure option pour maintenir la position du club et faire progresser à terme ses résultats ».La réalisation de l'opération reste suspendue à la finalisation des négociations ainsi qu'à la consultation des instances sociales concernées et à l'approbation par le Conseil de Bordeaux Métropole des garanties proposées par GACP vis-à-vis des loyers dus par le FCGB pour l'occupation du Stade.Pour mémoire, le groupe M6 a acquis le FC Girondins de Bordeaux en 1999, année du 5ème titre de champion de France de l'équipe masculine professionnelle du club, qui a depuis ajouté à son palmarès 1 titre supplémentaire de champion de France (2009), 1 Coupe de France (2013), 3 Coupes de la Ligue (2002, 2007 et 2009) et 2 Trophées des Champions (2008 et 2009).