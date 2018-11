M6 Metropole Television : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

M6 a dévoilé ses résultats au troisième trimestre 2018. Le résultat net par du groupe s’établit à 46,2 millions d’euros, en hausse de 81,8%. Cette croissance est essentiellement due à la plus-value sur la cession de monAlbumPhoto et au résultat net des Girondins de Bordeaux après les transferts de la période estivale. Le résultat opérationnel courant, en revanche, recule de 12,1% à 32,6 millions en raison notamment de l’accroissement des investissements dans les contenus de télévision. Le chiffre d’affaires consolidé est de 293,8 millions, en progression de 13,1%.Sur neuf mois, le résultat net part du groupe est de 124,8 millions, en hausse de 33,1%. L'Ebitda est de 179,7 millions (+12,5%) et le chiffre d'affaires s'établit à 997 millions (+12,5%).Par ailleurs, le groupe affirme que les revenus publicitaires de M6 devraient s'inscrire en augmentation sur l'année, tirés par les performances des antennes TV, radio et digitales.Enfin, M6 a finalisé ce jour la cession du Football Club des Girondins de Bordeaux au fonds d'investissement américain General American Capital Partners (GACP) pour 100 millions d'euros.