M6 Metropole Television : Accord d’exploitation avec MGM pour « Secret Audition »

À propos du Groupe M6

Créé en 1987 autour de la chaîne M6, le Groupe M6 est un groupe plurimédia puissant qui repose sur trois piliers :

Télévision avec 8 chaînes (dont M6, seconde chaîne commerciale du marché),

Radio avec 3 stations (dont RTL, 1ère radio de France)

Digital avec plus de 30 sites web (dont applications mobiles et service IPTV).

Fort de ses marques et de ses contenus, le Groupe M6 a progressivement étendu ses activités à travers des diversifications ciblées (production et acquisition de contenus, cinéma, e-commerce, musique, spectacles…) et des offres innovantes telles que 6play, sa plateforme digitale lancée en 2013 (22 millions d'utilisateurs inscrits et plus d'un milliard de vidéos vues en 2017).

Prenant soin de développer la complémentarité de ses marques et de répondre aux attentes de ses différents publics avec toujours un temps d'avance, le Groupe M6 se positionne comme un éditeur de contenus résolument ancré dans l'ère des nouvelles technologies. Plus d'informations : groupem6.fr / @M6Groupe