M6 Metropole Television : Audiences Radio Novembre-Décembre 2018

Après le record de Part d'Audience de l'année dernière*, RTL continue sa progression et réalise un record historique avec 13,4% de Part d'Audience.Jamais une radio n'avait réalisé une telle Part d'Audience depuis la création de la mesure en 2002.

RTL conforte ainsi sa position de leader sur tous les indicateurs d'audience avec des programmes qui continuent de recruter.

RTL, leader absolu sur tous les critères

- Leader en AC Milliers, avec 6,523 millions auditeurs par jour (12%)

- Leader en PDA, avec 13,4%, un record absolu

- Leader en Durée d'Écoute avec 149 min de Durée d'Ecoute par Auditeur

De nouveaux auditeurs sur de nombreux programmes de la grille

De nombreux programmes de la grille gagnent de nouveaux auditeurs sur un an (en AC) :

- RTL Petit Matin avec Julien Sellier, 5h-7h gagne +56 000 auditeurs.

- RTL Matin avec Yves Calvi,7h-9h30 progresse de +71 000 auditeurs.

- A La Bonne Heure avec Stéphane Bern, 11h-12h30 en hausse de +41 000 auditeurs.

- RTL Midi avec Christelle Rebière, 12h30-13h gagne + 112 000 auditeurs.

- Les Auditeurs Ont La Parole avec Pascal Praud, 13h-14h progresse de +133 000 auditeurs.

- La Curiosité Est Un Vilain Défaut avec Sidonie Bonnec & Thomas Hugues,14h-15h +138 000 auditeurs

- RTL Soir et On Refait Le Monde avec Marc Olivier Fogiel,18h-20h gagne +52 000 auditeurs

Excellent bilan sur l'ensemble de l'année 2018**

- Avec 6 496 000 auditeurs quotidiens sur l'année 2018, RTL réalise sa 3ème meilleure année historique après les 2 années présidentielles de 2007 et 2017.

- Avec 12,9% de Part d'Audience, RTL atteint un record sur 10 ans.

Source: Médiamétrie 126 000, Novembre-Décembre 2018 vs Novembre-Décembre 2017, Lundi-Vendredi, 5h-24h, RTL, 13 ans et +, AC, QHM, PDA, DEA

* Record en PDA sur une vague Novembre-Décembre ** Cumul Année 2018, 3ème meilleure année en AC après 2007 et 2017, record en PDA depuis 2008.