M6 Metropole Television : Golden News débarque dans les shows de Snapchat en force

Paris, le 19 novembre 2018 - Golden News, nouvelle verticale d'information de Golden Network, a été sélectionné comme partenaire de lancement des Shows de Snapchat en France. Le Show de Golden News prendra la forme d'une émission récurrente, d'un nouveau genre, en format vertical intitulé Loris à la rue. Ce format cumule déjà plus de 3 millions de vues depuis son lancement en juillet dernier.

Après un lancement à l'international, les Shows de Snapchat sont désormais disponibles pour les utilisateurs français. Snapchat propose ainsi une nouvelle expérience éditoriale, toujours plus visuelle et engageante. Quatre mois après son lancement, Golden News est déjà un succès avec une communauté fortement engagé e sur les plateformes sociales, et une qualité de contenus qui a retenu l'attention de Snapchat.

Le micro-trottoir Loris à la rue met en scène Loris, un journaliste aux méthodes discutables, qui part au contact des français et les fait réagir sur des sujets d'actualité.

Golden Network s'affirme ainsi comme le média digital créateur de contenus pour les millenials, et renforce son expertise de production sur les plateformes sociales. Cette première collaboration avec Snapchat s'inscrit dans la stratégie de développement de Golden Network, filiale du Groupe M6.

Golden Network édite également Golden Moustache et Rose Carpet, médias iconiques pour les 15-35 ans. En octobre dernier, les verticales Golden Food et Golden Pop ont également été lancées.

Golden News / Loris à la rue, très prochainement sur Snapchat