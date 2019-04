M6 Metropole Television : LE GROUPE M6 SE MOBILISE POUR LE SIDACTION

Une implication totale tout au long du week-end

Comme lors des années précédentes, le Groupe M6 utilisera la puissance de toutes ses antennes pour décliner les messages-clés de la campagne de sensibilisation.

Nos animateurs porteront le ruban rouge, symbole de la lutte contre le sida.

L'appel à don sera largement relayé et le spot de la campagne sera diffusé sur nos antennes TV (M6, W9, 6ter, Paris Première, téva, sérieclub, M6 Music) et nos stations de radio (RTL, RTL2 et Fun Radio) à partir du 1er avril et pendant les 3 jours de l'opération.

Les voix et les visages du Groupe pour cette édition seront : Ophélie Meunier, Cristina Cordula, Eric Antoine, Nathalie Renoux pour M6 ; Jérôme Anthony pour W9 ; Elodie Gossuin pour 6ter ; Elisabeth Martichoux et Marc-Olivier Fogiel pour RTL.

Pour alerter sur la gravité de la situation. Pour redoubler d'efforts. Pour continuer à informer et sensibiliser. Pour rappeler que nous ne pouvons pas baisser la garde. Pour rappeler que le virus du sida est toujours là.