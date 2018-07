M6 Metropole Television : La valeur du jour à Paris - M6 champion du marché parisien après l'annonce de la cession des Girondins de Bordeaux

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

M6 domine le marché parisien aujourd'hui à la faveur d'une hausse de 5,70% à 18,53 euros. Ce bond permet au titre du groupe de médias de s'apprécier de plus de 10% depuis la clôture de mardi dernier. Ce soir-là, M6 avait dévoilé des résultats semestriels supérieurs aux attentes. Dès le lendemain, il entamait une série de trois hausses consécutives. Cette tendance favorable se poursuit donc, alimentée cette fois par la perspective de la cession du club de football des Girondins de Bordeaux dont M6 est propriétaire depuis 1999.Le groupe de médias est en effet entré en négociations exclusives avec le fonds d'investissements GACP (General American Capital Partners), basé aux Etats-Unis.Lors de la présentation des résultats semestriels, le management de M6 avait fait savoir qu'il comptait boucler "très vite" la cession de cet actif, foyer récurrent de pertes. Le broker Liberum commentait cet élément en disant qu'une cession rapide du club serait un catalyseur pour le titre.La chaine avait indiqué par la même occasion que la valorisation évoquée dans les médias pour les Girondins, de 70 millions d'euros, ne semblait pas hors de propos. En fait, selon L'Equipe, le club de football pourrait être cédé pour 100 millions d'euros. Ce matin, Barclays rappelle que M6 avait acquis les Girondins de Bordeaux 23,6 millions d'euros. L'analyste calcule qu'une cession aurait un effet relutif de 2% sur les résultats du groupe."En ajoutant ces 100 millions d'euros potentiels à une capacité d'endettement de 1 fois l'Ebitda, M6 pourrait dépenser jusqu'à 400 millions d'euros. Sur la base d'une valeur d'entreprise de 10 fois l'Ebitda, la relution serait de 19%, toutes choses égales par ailleurs", calcule Barclays. Avant d'ajouter : "M6 est notoirement conservateur dans son approche financière et le management a dirigé le groupe avec 272 millions de cash à son bilan en moyenne entre 2010 et 2016. De ce fait, les chances d'une relution de 19% sont limitées mais doivent tout de même être soulignées", conclut Barclays.La cession reste suspendue à la finalisation des négociations ainsi qu'à la consultation des instances sociales concernées et à l'approbation par le Conseil de Bordeaux Métropole des garanties proposées par GACP vis-à-vis des loyers dus par le FCGB pour l'occupation du stade de la ville.