M6 Metropole Television : Le Groupe M6 soutient la Fondation pour la Recherche Médicale

Le 21 septembre 2019, le Groupe M6 a décidé de soutenir la Fondation pour la Recherche Médicale pour faire progresser la recherche et trouver un jour un traitement efficace pour lutter contre la maladie d'Alzheimer.

Lors de cette journée, les différentes chaînes du groupe re-diffuseront symboliquement un souvenir inscrit dans la mémoire de leurs téléspectateurs : leur jingle publicitaire historique.

De plus, des présentateurs et journalistes expliqueront l'importance de soutenir la recherche et les raisons de ce changement de jingle publicitaire. Le but est de faire prendre conscience aux français épargnés par la maladie, de la chance qu'ils ont de pouvoir encore se souvenir. A l'occasion de cette campagne baptisée « Une Journée pour se souvenir » les marques et tous les médias seront invités à rejoindre la mobilisation.

Cette opération sera relayée sur les antennes RTL :

RTL, Le Journal Inattendu par Vincent Parizot, le samedi 7 septembre à 12h30

RTL, On est fait pour s'entendre par Flavie Flament, le 18 septembre à 15h

Les dons collectés dans le cadre de cette campagne permettront de financer un appel à projets lancé par la FRM en 2019 en collaboration avec la Fondation Alzheimer. L'objectif est d'attirer de nouveaux acteurs dans ce domaine de recherche et d'encourager la recherche au croisement de disciplines différentes. Doté de 5 millions d'euros, il financera prioritairement des travaux innovants et interdisciplinaires destinés à comprendre les mécanismes de la maladie et susceptibles de déboucher sur un dépistage précoce et des traitements pour lutter contre la maladie d'Alzheimer.