M6 Metropole Television : Report au 6 novembre après bourse de la publication des résultats du 3ème trimestre

En raison de la finalisation de la cession du FC Girondins de Bordeaux prévue pour le 6 novembre, le Groupe M6 a décidé de décaler la publication de ses résultats trimestriels du 5 au 6 novembre (après bourse).

With the completion of the sale of FC Girondins de Bordeaux due to take place on November 6, M6 Group has decided to defer the publication of its quarterly results from November 5 to November 6 (after market).

M6 Métropole Télévision est une société cotée sur Euronext Paris, compartiment A

Code MMT, code ISIN : FR0000053225