M6 Metropole Television : Thomas Rabe nommé CEO de RTL Group

Le 1er avril 2019, le conseil d'administration de RTL Group S.A. a nommé son Président, Thomas Rabe, au poste de Chief Executive Officer (CEO) à compter d'aujourd'hui. Bert Habets a décidé de quitter ses fonctions de CEO et de membre du Conseil d'administration de RTL Group pour motifs personnels. Martin Taylor, actuellement Vice-président du Conseil d'administration du groupe, en est devenu le président, et James Singh le vice-président.

Thomas Rabe endossera ce nouveau rôle en plus des tâches qui lui incombent en tant que Président et CEO de Bertelsmann. Martin Taylor reste Président du Comité des nominations et rémunérations de RTL Group, et James Singh Président du Comité d'audit.

Martin Taylor, Président du Conseil d'administration de RTL Group, déclare : « Je remercie le Conseil d'administration pour son vote de confiance en me nommant à sa tête. J'aimerais également remercier Thomas Rabe d'avoir accepté le poste de Chief Executive Officer de RTL Group. Thomas est un dirigeant expérimenté dans le domaine des médias, bénéficiant d'une connaissance approfondie des affaires dans le monde de la télévision ainsi que de RTL Group ».

Thomas Rabe, CEO de RTL Group et Président et CEO de Bertelsmann, explique : « Nous remercions Bert Habets pour plus de 20 ans passés à différents postes de direction chez RTL Group et lui souhaitons le meilleur pour l'avenir. RTL Group va continuer à se concentrer sur trois priorités : renforcer davantage les activités fondamentales du groupe dans les domaines de la TV, de la radio et de la production, établir des champions locaux du streaming vidéo, et accroître les activités de technologie publicitaire. Je suis ravi que Martin Taylor et James Singh prennent la tête du Conseil d'administration et m'épaulent, avec leurs collègues du Conseil d'administration, dans mon nouveau rôle de CEO de RTL Group ».