M6 Metropole Television : dévoile sa campagne de rentrée

Dans la lignée de la plateforme de marque « Continuons de Grandir Ensemble », lancée en 2015, M6 présente sa nouvelle campagne qui capitalise sur la proximité de la chaîne avec les Français et sur ses valeurs : dynamisme, complicité, partage, bonne humeur.

Plus que jamais au cœur du quotidien des Français, M6 dévoile un film publicitaire surprenant qui entraine les téléspectateurs dans un univers coloré et festif. Les animateurs et journalistes de la chaîne sont à l'origine de phénomènes spectaculaires qui apportent de l'émotion, de la joie et de la vie : des balles multicolores envahissent le paysage, rebondissent, se propagent, et remplissent le quotidien. C'est « l'effet M6 », un effet jubilatoire qui transforme et embellit nos vies.

La rentrée M6, c'est la promesse d'une saison qui s'annonce passionnante, divertissante… etinattendue. M6 n'a pas fini de vous surprendre !

Le film publicitaire est à retrouver sur l'antenne de M6 et en digital dès le 4 septembre à 19:45.

Un film réalisé par ALATACK, maison de production et de création audiovisuelle