M6 Metropole Television : publie un résultat opérationnel record pour 2019 et un annonce un dividende stable

PARIS (Agefi-Dow Jones)--M6 a annoncé jeudi avoir dégagé un résultat opérationnel courant (Ebita) record en 2019, celui-ci ayant progressé de 6,9% à 284,4 millions d'euros, l'ensemble des segments d'activité du groupe audiovisuel (TV, Radio, Production et droits audiovisuels, Diversifications) ayant vu leur contribution augmenter.

La marge opérationnelle du groupe s'est ainsi élevée à 19,5%, progressant de 0,8 point par rapport à celle publiée au titre de 2018 (18,7%).

Le chiffre d'affaires consolidé est ressorti à 1,45 milliard d'euros, en hausse de 2,4%, "soutenu par la croissance des recettes publicitaires plurimédia (+3,8%), qui incluent notamment le pôle Jeunesse TV (ex-Lagardère) sur les quatre derniers mois de l'année", a souligné le groupe dans un communiqué.

Le résultat net des activités poursuivies s'est dans le même temps inscrit à 174 millions d'euros, stable par rapport à 2018. Le résultat net attribuable au groupe a reculé de 5%, à 172,7 millions d'euros.

Selon le consensus établi par FactSet, les analystes prévoyaient en moyenne un résultat net de 177 millions d'euros, un Ebita de 279 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 1,45 milliard d'euros.

"Ces résultats reflètent la réussite des choix stratégiques du groupe de renouvellement de ses actifs, entamé avec le rachat du pôle Radio en 2017 et les cessions de monAlbumPhoto et du FCGB en 2018, et poursuivi en 2019 avec l'acquisition du pôle Jeunesse TV", a commenté M6.

Le directoire de M6 proposera en assemblée générale mixte le versement d'un dividende de 1 euro par action, stable par rapport à l'année précédente.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: LBO

