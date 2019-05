M6 Metropole Television : remanie sa direction, Charles aux programmes, Baldelli quitte RTL

Christopher Baldelli, notamment à la tête de la station de radio RTL, est remplacé par Régis Ravanas, 55 ans, jusqu'ici directeur général de TF1 Publicité et qui rejoint le groupe en tant que directeur général des activités Audio (radios, musique et podcast). Il sera membre du comité exécutif.

Guillaume Charles, 43 ans, jusqu'ici directeur général adjoint de M6 Publicité, prendra le 1er juillet la direction des programmes de la chaîne M6, qui a vu son audience s'éroder ces derniers mois. Il succédera à Frédéric de Vincelles, nommé directeur général des programmes chargé des plateformes digitales et du Sport.

Par ailleurs, toujours dans le cadre de la série de nominations annoncées "dans le but d'adapter son organisation aux enjeux de transformation à l'oeuvre dans les métiers de l'audiovisuel", le groupe précise dans un communiqué que les chaînes de télévision M6, W9 et 6ter relèveront désormais d'une direction éditoriale unifiée des programmes de flux, ainsi que des magazines et documentaires.

Le quotidien Le Figaro avait révélé jeudi le départ de Christopher Baldelli. "Christopher Baldelli a mené à bien l'intégration des radios au sein du groupe M6", écrivait le journal et "part avec la satisfaction de voir les audiences de RTL repartir nettement à la hausse entre avril et mai 2019".

La station de radio RTL et M6 étaient deux filiales du groupe allemand de médias RTL Group jusqu'à ce que celui-ci organise il y a un peu plus de deux ans le rachat de ses radios par M6 pour créer un groupe multimédia.

