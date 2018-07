M6 : accord d'exploitation avec MGM pour 'Secret Audition'

30/07/2018 | 14:25

Le groupe M6 annonce ce jour avoir choisi Metro Goldwyn Mayer (MGM) et Mark Burnett (producteur) pour signer un accord d'exploitation du format 'Audition Secrète', produit par Studio 89 (l'unité des flux internes de M6).



Cet accord intervient pour une exploitation dans douze territoires : les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie, la Norvège, la Suède, la Finlande, le Danemark et l'Inde.



'Diffusé sur la chaîne M6 cet été, 'Audition Secrète' est un divertissement qui permet de découvrir de nouveaux talents en plaçant les proches au coeur du dispositif. Le lancement de l'émission a rencontré un vif succès auprès des téléspectateurs, permettant à M6 de se classer leader auprès des moins de 50 ans et en particulier sur la cible commerciale (25% auprès des FRDA -50)', précise le groupe M6.





