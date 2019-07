M6 : accord de distribution avec Videofutur

08/07/2019 | 10:57

Le Groupe M6 et Videofutur annoncent un accord global qui prévoit la distribution par videofutur de toutes les chaînes de la TNT en clair du groupe de télévision (M6, W9 et 6ter) ainsi que les services non linéaires associés à ces chaînes.



Il permettra en outre aux abonnés fibre Videofutur de bénéficier de services enrichis et de fonctionnalités comme des programmes en replay de 6PLAY, en avant-première de leur diffusion TV et exclusifs non diffusés en TV, disponibles à la demande.



