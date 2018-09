M6 : acquiert Ctzar spécialisé dans le marketing d'influence

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe M6 a annoncé via sa régie publicitaire M6 Publicité, avoir pris une participation majoritaire au capital de la société Ctzar et de son réseau international Sociaddict de plus de 15 000 influenceurs. Ctzar met en place et pilote des campagnes d'influence au niveau international et compte parmi ses client des grands groupes dans divers domaines comme le luxe, la beauté, la mode, la high-tech ou encore l'automobile.Ce rapprochement va permettre à M6 Publicité de renforcer sa présence dans le marketing d'influence, et d'enrichir sa palette de solutions publicitaires au service des marques.