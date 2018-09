M6 : annonce l'acquisition de CTZAR

19/09/2018 | 12:20

Le Groupe M6, via sa régie publicitaire M6 Publicité, annonce ce jour avoir pris une participation majoritaire au capital de la société CTZAR et de son réseau international Sociaddict.



Agence spécialisée dans le marketing d'influence, CTZAR 'a modélisé dès 2008 le bouche-à-oreille de leaders d'opinion en tant que nouveau média de communication des marques', explique M6.



'CTZAR nous permet de renforcer notre offre sur un levier de communication stratégique pour nos clients. Nous allons mettre tout notre savoir-faire et nos moyens à disposition de leur développement', commente David Larramendy, directeur général M6 Publicité.



Le montant de l'opération n'a pas été précisé.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.