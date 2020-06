M6 : annonce une campagne publicitaire gracieuse pour promouvoir la réouverture des cinémas

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

M6 accompagne la Fédération Nationale des Cinémas Français (FNCF) en diffusant gracieusement sur ses antennes et plateformes une campagne publicitaire promouvant la réouverture des salles de cinéma le 22 juin. Afin d'informer le public de la réouverture des cinémas et l'inciter à retrouver le chemin des salles obscures, le groupe de médias diffusera du 22 juin au 5 juillet une campagne publicitaire gracieuse de grande envergure sur ses chaînes de télévision, stations de radio et plateformes web.Cette campagne plurimédia ambitieuse (près de 80 millions de contacts délivrés) fait suite aux discussions entamées avec la FNCF dès le mois d'avril pour mettre gracieusement au service des exploitants la puissance des antennes, notamment TV, du Groupe M6.